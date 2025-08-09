44 perce
Hatalmas balhé tört ki a szolnoki Csóka utcában, a rendőrök is a helyszínre érkeztek
Értesülésünk szerint óriási balhé tört ki pénteken késő délután Szolnokon, a Széchenyi városrészhez tartozó Csóka utcában. A rendőrség eljárást indított az újabb szolnoki botrány után – íme, a részletek!
A környék lakói arról számoltak be, hogy két népes társaság tagjai valamin összeveszhettek, mert közöttük tört ki az eleinte hangos veszekedéssé, később botrányos verekedéssé fajuló viszály pénteken késő délután a szolnoki Széchenyi városrészhez tartozó Csóka utcában.
Mi is történt pontosan a szolnoki Csóka utcában?
Érdeklődésünkre Sipos-Kácsor Andrea rendőr alezredes, sajtóreferens szombaton rövid közleményben tájékoztatott, miszerint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába augusztus 8-án 16 óra körül érkezett bejelentés a Csóka utcai eseményről.
Garázdaság miatt indított eljárást a rendőr-főkapitányság
Mint arról a sajtóreferens informálta hírportálunkat, a Szolnoki Rendőrkapitányság garázdaság vétség elkövetése miatt rendelt el büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, azonban a folyamatban lévő üggyel kapcsolatban egyéb információt – a nyomozás érdekeire tekintettel – nem kívánnak közölni.
Tömegverekedés, késelés is történt az elmúlt hetekben
Mint ismert, az egész várost sokkolta az a tömegverekedés, mely néhány hete tört ki az egyik szolnoki szórakozóhelyen. Csütörtök este pedig egy, fényes nappal, a vasútállomás előtt történt késelés csökkentette még inkább a városban élők biztonságérzetét.
