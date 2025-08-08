4 órája
Pillanatokon belül elnyelte a mélység a Holt-Zagyvába gurult autót – látványos képek a mentőakcióról!
Egyelőre nem világos, hogyan, de a Holt-Zagyva vizébe merült egy autó pénteken Szolnoknál. A mentéshez több egységet is riasztottak, a vízbe gurult autó partra vontatásához pedig az Életjel Mentőcsoport egyik búvárát is bevetették.
Vízi mentéshez riasztották a tűzoltókat augusztus 8-án Szolnokon, miután egy személygépkocsi a Holt-Zagyva vizébe gurult – számolt be az esetről az Életjel Mentőcsoport hivatalos Facebook-oldalán. Látványos fotók is készültek a vízbe gurult autó mentéséről!
Búvárokat is riasztottak a vízbe gurult autóhoz
A riasztást követően egy szolnoki tűzoltóegység, valamint az Életjel Mentőcsoport műszaki és búvár egységei vonultak a helyszínre.
Mivel a gépjármű teljesen a vízbe merült, a mentés során az egyik búvár a víz alatt kutatta fel a gépkocsi pontos helyzetét. A sikeres lokalizációt követően a búvár a műszaki egység csörlőjéhez rögzítette az elsüllyedt járművet, melyet a csapat összehangolt munkájának köszönhetően sikeresen partra vontattak.
Még vizsgálják, mi történhetett a négykerekűvel
A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, különös tekintettel arra, hogyan gurulhatott a gépjármű a vízbe...
Műszaki mentés a Holt-ZagyvánFotók: ÉLETJEL Mentőcsoport Szolnok
