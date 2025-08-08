augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képgalériával

1 órája

Pillanatokon belül elnyelte a mélység a Holt-Zagyvába gurult autót – látványos képek a mentőakcióról!

Címkék#Holt-Zagyva#Életjel Mentcsoport#búvár#műszaki mentés

Egyelőre nem világos, hogyan, de a Holt-Zagyva vizébe merült egy autó pénteken Szolnoknál. A mentéshez több egységet is riasztottak, a vízbe gurult autó partra vontatásához pedig az Életjel Mentőcsoport egyik búvárát is bevetették.

Dobos Zsófia Tünde

Vízi mentéshez riasztották a tűzoltókat augusztus 8-án Szolnokon, miután egy személygépkocsi a Holt-Zagyva vizébe gurult – számolt be az esetről az Életjel Mentőcsoport hivatalos Facebook-oldalán. Látványos fotók is készültek a vízbe gurult autó mentéséről!

vízbe gurult autót kellett menteni Szolnoknál, a Holt-Zagyvánál
Búvárnak ellett felkutatnia a vízbe gurult autót, majd a tűzoltók húzták partra
Forrás:  Életjel Mentőcsoport Szolnok Facebook-oldala

Búvárokat is riasztottak a vízbe gurult autóhoz

A riasztást követően egy szolnoki tűzoltóegység, valamint az Életjel Mentőcsoport műszaki és búvár egységei vonultak a helyszínre. 

Mivel a gépjármű teljesen a vízbe merült, a mentés során az egyik búvár a víz alatt kutatta fel a gépkocsi pontos helyzetét. A sikeres lokalizációt követően a búvár a műszaki egység csörlőjéhez rögzítette az elsüllyedt járművet, melyet a csapat összehangolt munkájának köszönhetően sikeresen partra vontattak.

Még vizsgálják, mi történhetett a négykerekűvel

A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, különös tekintettel arra, hogyan gurulhatott a gépjármű a vízbe...

Műszaki mentés a Holt-Zagyván

Fotók: ÉLETJEL Mentőcsoport Szolnok

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu