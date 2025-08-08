Pillanatokon belül elnyelte a mélység a Holt-Zagyvába gurult autót – látványos képek a mentőakcióról!

Vízi mentéshez riasztották a tűzoltókat augusztus 8-án Szolnokon, miután egy személygépkocsi a Holt-Zagyva vizébe gurult – számolt be az esetről az Életjel Mentőcsoport hivatalos Facebook-oldalán. Látványos fotók is készültek a vízbe gurult autó mentéséről!

Búvárnak ellett felkutatnia a vízbe gurult autót, majd a tűzoltók húzták partra

Forrás: Életjel Mentőcsoport Szolnok Facebook-oldala

Búvárokat is riasztottak a vízbe gurult autóhoz

A riasztást követően egy szolnoki tűzoltóegység, valamint az Életjel Mentőcsoport műszaki és búvár egységei vonultak a helyszínre.

Mivel a gépjármű teljesen a vízbe merült, a mentés során az egyik búvár a víz alatt kutatta fel a gépkocsi pontos helyzetét. A sikeres lokalizációt követően a búvár a műszaki egység csörlőjéhez rögzítette az elsüllyedt járművet, melyet a csapat összehangolt munkájának köszönhetően sikeresen partra vontattak.

Még vizsgálják, mi történhetett a négykerekűvel

A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, különös tekintettel arra, hogyan gurulhatott a gépjármű a vízbe...