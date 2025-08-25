53 perce
Holttestet találtak egy csatornába süllyedt autóban, a búvárok hátborzongató eset nyomaira bukkantak
Halálos kimenetelű baleset történt Bugyi közelében, ahol egy vízelvezető csatornába csúszott autó utasa életét vesztette. Néhány héttel ezelőtt pont Szolnoknál volt bevetésen az Életjel Mentőcsoport, és Tiszaroff térségében is történt emlékezetes vízbe csúszás.
Tragikus vízi baleset történt vasárnap délután Bugyi közelében. Egy autós a vízelvezető csatorna mellett próbált megfordulni, ám manővere közben a jármű a meredek partoldalba csúszott és elsüllyedt, írta meg az MTI a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján.
A vízi balesetben az autó utasa életét vesztette
A közlemény szerint a sofőrnek sikerült kimenekülnie, de 69 éves utasa a helyszínen életét vesztette. Az eset a Bugyi és Áporka közötti, erős sodrású Ürbőpusztai csatornában történt. Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a balesetről elmondta, a dabasi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelem fővárosi búvárszolgálatának munkatársai drótkötél segítségével húzták partra a 6-8 méter széles és mintegy 2-2,5 méter mély, erős sodrású csatornába csúszott gépkocsit, amelyben az elhunyt férfi mellett egy kutya élettelen testét is megtalálták.
A Jászkunságban is csúszott már autó vízbe
Idén augusztus elején szintén egy gépjármű gurult a Holt-Zagyvába, szerencsére a bent ülő el tudta hagyni a járművet. A mentéshez egy szolnoki tűzoltóegység, valamint az Életjel Mentőcsoport műszaki és búvár egységei vonultak a helyszínre.
A vízbe csúszott autó tragédiája sokaknak eszébe juttathat egy másik történetet a Tisza mellől. Júniusban Vankó György tiszai révész idézte fel hírportálunknak, hogyan végződött egy horgász téli próbálkozása majdnem katasztrófával. Mindez mintegy 10 évvel ezelőtt történt.
A Tiszaroff és Tiszasüly közötti átkelést segítő révész elmondása szerint, a különös balesetet szenvedett férfi ittas állapotban próbálta pótkocsira felcsörlőzni a csónakját, ám a kabátja beleakadt a csörlőbe, és mivel a kéziféket sem húzta be, autóstul, pótkocsistul, csónakostul a vízbe csúszott.
– A horgász végül levetette a kabátját, így nem süllyedt el. Az utánfutót meg tudtuk ugyan kötni, de a kocsi leakadt róla. Egy piros Suzuki Swift volt, teletankolva, négy téli gumival. Végül a szivattyúnál süllyedt el. Sokáig keresték, de nem találták meg. Azóta is ott van a folyó mélyén – mesélte a révész.
