Holttestet találtak egy csatornába süllyedt autóban, a búvárok hátborzongató eset nyomaira bukkantak

Tragikus vízi baleset történt vasárnap délután Bugyi közelében. Egy autós a vízelvezető csatorna mellett próbált megfordulni, ám manővere közben a jármű a meredek partoldalba csúszott és elsüllyedt, írta meg az MTI a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján.

A vízi balesethez a dabasi hivatásos tűzoltókat, és a katasztrófavédelem búvárszolgálatát riasztották

Fotó: Vendel Lajos / MW archív

A vízi balesetben az autó utasa életét vesztette

A közlemény szerint a sofőrnek sikerült kimenekülnie, de 69 éves utasa a helyszínen életét vesztette. Az eset a Bugyi és Áporka közötti, erős sodrású Ürbőpusztai csatornában történt. Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a balesetről elmondta, a dabasi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelem fővárosi búvárszolgálatának munkatársai drótkötél segítségével húzták partra a 6-8 méter széles és mintegy 2-2,5 méter mély, erős sodrású csatornába csúszott gépkocsit, amelyben az elhunyt férfi mellett egy kutya élettelen testét is megtalálták.

A Jászkunságban is csúszott már autó vízbe

Idén augusztus elején szintén egy gépjármű gurult a Holt-Zagyvába, szerencsére a bent ülő el tudta hagyni a járművet. A mentéshez egy szolnoki tűzoltóegység, valamint az Életjel Mentőcsoport műszaki és búvár egységei vonultak a helyszínre.

A szolnoki esetnél búvárnak kellett felkutatnia a vízbe gurult autót, majd a tűzoltók húzták partra

Forrás: ÉLETJEL Mentőcsoport Szolnok Facebook-oldala

A vízbe csúszott autó tragédiája sokaknak eszébe juttathat egy másik történetet a Tisza mellől. Júniusban Vankó György tiszai révész idézte fel hírportálunknak, hogyan végződött egy horgász téli próbálkozása majdnem katasztrófával. Mindez mintegy 10 évvel ezelőtt történt.

A Tiszaroff és Tiszasüly közötti átkelést segítő révész elmondása szerint, a különös balesetet szenvedett férfi ittas állapotban próbálta pótkocsira felcsörlőzni a csónakját, ám a kabátja beleakadt a csörlőbe, és mivel a kéziféket sem húzta be, autóstul, pótkocsistul, csónakostul a vízbe csúszott.

– A horgász végül levetette a kabátját, így nem süllyedt el. Az utánfutót meg tudtuk ugyan kötni, de a kocsi leakadt róla. Egy piros Suzuki Swift volt, teletankolva, négy téli gumival. Végül a szivattyúnál süllyedt el. Sokáig keresték, de nem találták meg. Azóta is ott van a folyó mélyén – mesélte a révész.