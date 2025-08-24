Ütközés történt a vasúti átjáróban, rendkívüli nyomokat rögzítettek a helyszínelők – videóval, galériával

Fotókon és videón mutatjuk annak a balesetnek helyszínét, ahol vonat karambolozott egy teherkocsival vasárnap.

Vonat karambolozott teherkocsival 2025. augusztus 24-én Jászkisér és Jászapáti között

Fotó: Pesti József

Mint korábban megírtuk, vonatbaleset történt vasárnap Jászkisér és Jászapáti között. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatott, hogy egy arra közlekedő motorvonat egy teherkocsit csapott el az Apáti útnál. A szerelvény akkor nem tudott továbbhaladni, harminc utast szállítottak le. Nekik a helyi önkormányzati tűzoltók segítettek átszállni buszra. A Mávinform az esettel kapcsolatban azt közölte, az ütközés következtében nem sérült meg senki.

Vonat karambolozott teherkocsival Jászkisérnél

Hírportálunk a késő délutáni órákban a baleset helyszínén járt. Akkor még tartott a helyszínelés, a rendőrség több egysége is az átjárónál tartózkodott. Ott készült fotóinkból az látszik, hogy a vonat nem sokkal az átjáró után meg tudott állni. Kiderült az is, a puttonyos kocsi jobb hátsó oldalát kapta el a járat. A teherautó a sínpárral párhuzamosan maradt az út mentén. Látszott az is, az autó oldala megsínylette a „találkozást”. Jól látni, hogy a környéken már rengeteg fontos nyomot rögzítettek a helyszínelők.

Az esettel egyébként azóta a Heol.hu is foglalkozott. Mint a Heves vármegyei hírportál is megírta, a Szolnokról 14.36-kor Vámosgyörkre indult 35713-es járattal történt a baleset. A portál az Agria TV jóvoltából drónfelvételeket is közölt a baleset helyszínéről. Ezeket ide kattintva nézhetik meg.