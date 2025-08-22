augusztus 22., péntek

Közlekedési baleset

4 órája

Tűzoltók vettek körül egy vonatot, a tragédia híre futótűzként terjedt az utasok között

Tragikus baleset történt péntek délelőtt Cegléden, ahol egy személyvonat elütött egy embert.

Kiss Ádám

Egy személyvonat elütött egy embert péntek délelőtt Cegléden, a vasútállomás közelében. A vonaton utazó mintegy háromszáz utast mentesítő szerelvény viszi tovább. A helyszínre érkezett ceglédi hivatásos tűzoltók a biztonságos átszállásban segítenek, a társhatóságokkal együtt dolgoznak a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint.

A Mávinform arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a Keleti pályaudvarról Kolozsvárra tartó Claudiopolis-Fogaras IC (IC 75) a baleset miatt jelentős késéssel közlekedik. Az utasok Ceglédről a Tokaj IC-vel (IC 654) folytathatják útjukat Szolnokig.

Emellett pótlóbuszok is közlekednek: Mezőtúrról Lökösházáig minden állomást érint egy járat, míg Szolnokról három busz indul – kettő Békéscsabára, egy pedig tovább Lökösházára Kétegyházán keresztül.

 

 

