Tűzoltók vettek körül egy vonatot, a tragédia híre futótűzként terjedt az utasok között

Egy személyvonat elütött egy embert péntek délelőtt Cegléden, a vasútállomás közelében. A vonaton utazó mintegy háromszáz utast mentesítő szerelvény viszi tovább. A helyszínre érkezett ceglédi hivatásos tűzoltók a biztonságos átszállásban segítenek, a társhatóságokkal együtt dolgoznak a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint.

A Mávinform arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a Keleti pályaudvarról Kolozsvárra tartó Claudiopolis-Fogaras IC (IC 75) a baleset miatt jelentős késéssel közlekedik. Az utasok Ceglédről a Tokaj IC-vel (IC 654) folytathatják útjukat Szolnokig.

Emellett pótlóbuszok is közlekednek: Mezőtúrról Lökösházáig minden állomást érint egy járat, míg Szolnokról három busz indul – kettő Békéscsabára, egy pedig tovább Lökösházára Kétegyházán keresztül.