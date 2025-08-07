40 perce
91 késszúrással végeztek a lány anyjával a tinik, normális ésszel felfoghatatlan dolgot tettek ezután – videóval
Közel tíz évvel kegyetlen gyilkosság történt Zagyvarékason. Egy 14. életévét alig meghaladó helyi lány és 16 éves fiúbarátja 2016. január 25-én este zagyvarékasi házában különös kegyetlenséggel megölték a lány édesanyját. Azonban amit utána tettek, az talán még felfoghatatlanabbá teszi a zagyvarékasi anyagyilkosság esetét. A tettesek azonban a büntetési idő kétharmadának letöltése után feltételesen ugyan, de szabadlábra kerülhetnek. Ennek is utánaszámoltunk.
Megdöbbentette a hazai közvéleményt a zagyvarékasi anyagyilkosság. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2016 januárjának végén egy rövid közleményt adott ki a brutális bűncselekményről: hozzátartozói találtak rá egy női holttestre, annak zagyvarékasi otthonában. Az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint az elhunyt bűncselekmény áldozata lett, az elkövetőt keresik. A vélt elkövetőket már másnap megnevezték. Az asszony mindössze 14 éves lányát és 16 éves barátját gyanúsítják az emberöléssel – állt a másnapi közleményben.
A jogerősen megállapított tényállás szerint a lány zagyvarékasi családjában nem sokkal korábban váratlan tragédia történt. Az apa, a település köztiszteletben álló háziorvosa elhunyt, és ez nagyon megviselte a lányt, aki édesapja elvesztése után egy ideig pszichiátriára is járt.
A zagyvarékasi anyagyilkosság vélhető előzménye
Ezt követően az édesanya szigorú nevelésben részesítette kamaszodó gyermekét. Ebben az időszakban a lány osztályfőnöke pedig jelezte az anyának, hogy annak iskolai magatartása megváltozott, ami mögött talán egy fiú állhat. Az anya nem akarta, hogy lánya a kitűnő tanulmányi átlagát lerontsa, ezért megtiltotta, hogy gyermeke a szolnoki fiúval kapcsolatot tartson.
A két fiatal emiatt elhatározta, kapcsolatuk akadályát, az anyát megölik. A kezdeményező szerep egyértelműen a lányban testesült meg. A lány 2016. január 25-én este titokban beengedte tettestársát a lakóházukba, ahol a 16 éves fiú az anyát előbb megpróbálta megfojtani.
Majd miután ez nem sikerült, a tinik egy nagy méretű konyhakéssel, 91(!) késszúrással megölték áldozatukat. A fiatalok a gyilkosság után szeretkeztek, majd a lány a fiú-féltestvérének azt mondta, hogy valami okból kifolyólag nem tud bemenni a házba. A féltestvér azonban valahogy bejutott, ott találta az anyát vérbe fagyva, és ő értesítette a rendőrséget is.
Hamarjában fény derült az igazságra
S. Zoét zagyvarékasi otthonában, barátját egy szolnoki buszmegállóban fogták el a kommandósok. A lány a kihallgatása során ellentmondásokba keveredett, végül megtört és beismerte a bűncselekmény elkövetését, és megnevezte tettestársát is. A fiú egy ideig tagadott, de számos bizonyítékot találtak a terhére. A fiatalok végig egymásra mutogattak, egymásnak ellentmondóan nyilatkoztak.
A két tinédzser a gyilkosságot megelőzőleg öt napon keresztül folytatott Facebook-üzenetváltásai, telefonos beszélgetései és sms-ei, illetve biztonsági kamerafelvételek is ellenük tanúskodtak – talán csak az nem derült ki a jogerős ítélethirdetésig sem, hogy az igazságügyi orvosszakértő szerint a 91 szúrás hogyan oszlott meg kettejük között.
A borzalmak előzménye volt, hogy a kislány jó családból származott, édesapja a település háziorvosa és alpolgármestere volt, mígnem három és fél évvel a gyilkosság előtt hirtelen meghalt. A helyiek szerint S. Zoé ezután összeomlott, mert rajongott édesapjáért. Egy korábban megkérdezett kriminálpszichológus szerint mindkét fiatalnál családi probléma okozta személyiségzavar alakulhatott ki, és ez vezethetett a tragédiához.
Az ügyben első fokon eljárt Szolnoki Törvényszék 2017. április 13-án hozott nem jogerős ítéletet:
- társtettesként,
- előre kitervelten,
- különös kegyetlenséggel
elkövetett emberölés miatt a lány 9, a fiú pedig 14 év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztés-büntetést kapott.
A fellebbezések után a büntetőügy a másodfokon eljáró Szegedi Ítélőtáblára került, ahol 2017. október 19-én megszületett a jogerős ítélet. A táblabíróság a lány büntetési tételét (9 év) helybenhagyta, a fiúét azonban 14-ről 12 évre enyhítette.
Az ítélőtábla határozata szerint a két fiatal a kiszabott büntetésük kétharmadnyi letöltése után kerülhetnek feltételesen szabadlábra. Eszerint, amennyiben a tinédzserként elítélt fiatalok a börtönben töltött idejük alatt jó magaviseletet tanúsítottak, úgy mára már mindketten szabadulhattak, felnőtt emberként…
A zagyvarékasiak értesülései szerint a borzalmak háza új tulajdonosra talált. A lány édesapja jóval korában, édesanyja a gyilkosság következtében hunyt el, a féltestvére, egyben gyámja pedig a történtektől gyógyíthatatlan depresszióba esett, alkoholista lett, majd egy közúti baleset által önkezével vetett véget életének.
