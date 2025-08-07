91 késszúrással végeztek a lány anyjával a tinik, normális ésszel felfoghatatlan dolgot tettek ezután – videóval

Megdöbbentette a hazai közvéleményt a zagyvarékasi anyagyilkosság. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2016 januárjának végén egy rövid közleményt adott ki a brutális bűncselekményről: hozzátartozói találtak rá egy női holttestre, annak zagyvarékasi otthonában. Az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint az elhunyt bűncselekmény áldozata lett, az elkövetőt keresik. A vélt elkövetőket már másnap megnevezték. Az asszony mindössze 14 éves lányát és 16 éves barátját gyanúsítják az emberöléssel – állt a másnapi közleményben.

A zagyvarékasi anyagyilkosság rejtélyeire nagyon hamar fény derült. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói már a bűntényt követő napon meggyanúsították a brutálisan kivégzett asszony 14 éves lányát.

Forrás: police.hu

A jogerősen megállapított tényállás szerint a lány zagyvarékasi családjában nem sokkal korábban váratlan tragédia történt. Az apa, a település köztiszteletben álló háziorvosa elhunyt, és ez nagyon megviselte a lányt, aki édesapja elvesztése után egy ideig pszichiátriára is járt.

A zagyvarékasi anyagyilkosság vélhető előzménye

Ezt követően az édesanya szigorú nevelésben részesítette kamaszodó gyermekét. Ebben az időszakban a lány osztályfőnöke pedig jelezte az anyának, hogy annak iskolai magatartása megváltozott, ami mögött talán egy fiú állhat. Az anya nem akarta, hogy lánya a kitűnő tanulmányi átlagát lerontsa, ezért megtiltotta, hogy gyermeke a szolnoki fiúval kapcsolatot tartson.

A két fiatal emiatt elhatározta, kapcsolatuk akadályát, az anyát megölik. A kezdeményező szerep egyértelműen a lányban testesült meg. A lány 2016. január 25-én este titokban beengedte tettestársát a lakóházukba, ahol a 16 éves fiú az anyát előbb megpróbálta megfojtani.

Majd miután ez nem sikerült, a tinik egy nagy méretű konyhakéssel, 91(!) késszúrással megölték áldozatukat. A fiatalok a gyilkosság után szeretkeztek, majd a lány a fiú-féltestvérének azt mondta, hogy valami okból kifolyólag nem tud bemenni a házba. A féltestvér azonban valahogy bejutott, ott találta az anyát vérbe fagyva, és ő értesítette a rendőrséget is.

Hamarjában fény derült az igazságra

S. Zoét zagyvarékasi otthonában, barátját egy szolnoki buszmegállóban fogták el a kommandósok. A lány a kihallgatása során ellentmondásokba keveredett, végül megtört és beismerte a bűncselekmény elkövetését, és megnevezte tettestársát is. A fiú egy ideig tagadott, de számos bizonyítékot találtak a terhére. A fiatalok végig egymásra mutogattak, egymásnak ellentmondóan nyilatkoztak.