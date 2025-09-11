3 órája
Változás az Abonyi Rendőrőrs élén: mutatjuk, ki vette át az irányítást
Új fejezet vette kezdetét a dél-pesti településen. Az Abonyi Rendőrőrs megbízott parancsnoki feladatait szeptember elsejétől új vezető látja el.
Az Abonyi Rendőrőrs élén szeptember elsejétől változás történt: Orosz Zoltán rendőr alezredes helyét Kapás Béla vette át, aki megbízott parancsnokként irányítja a helyi hatóság munkáját.
Új vezető az Abonyi Rendőrőrs élén
Abony város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint az egykori őrsparancsnok, Orosz Zoltán a jövőben a Monori Rendőrkapitányság vezetői pozícióját tölti be. A település hálás az egykori parancsnoknak a városban végzett munkájáért, akit tavaly az önkormányzat az Abony Város Közbiztonságáért díjjal tüntetett ki. Őrsparancsnokként eredményes munkát végzett a település közrendjének és közbiztonságának megőrzéséért, valamint hatékony együttműködést alakított ki a városvezetéssel, az intézmények vezetőivel, és a helyi civil szervezetekkel egyaránt.
Szeptember elsejétől kezdődően a helyi rendőrőrs megbízott parancsnoka Kapás Béla rendőr alezredes, akit Abony polgármestere, Pető Zsolt szeptember 4-én fogadott irodájában, hogy személyesen is gratuláljon az újdonsült vezetőnek. Ezt követően az aktuális témákról egyeztettek.
Kapás Béla megbízott őrsparancsnoknak gratulálunk új megbízatásához és kívánunk jó, és eredményes feladatellátást az Abonyi Rendőrőrs vezetőjeként
– fogalmazták meg a település hivatalos oldalán.
