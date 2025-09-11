Változás az Abonyi Rendőrőrs élén: mutatjuk, ki vette át az irányítást

Az Abonyi Rendőrőrs élén szeptember elsejétől változás történt: Orosz Zoltán rendőr alezredes helyét Kapás Béla vette át, aki megbízott parancsnokként irányítja a helyi hatóság munkáját.

Az Abonyi Rendőrőrs új megbízott parancsnoka, Kapás Béla

Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

Új vezető az Abonyi Rendőrőrs élén

Abony város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint az egykori őrsparancsnok, Orosz Zoltán a jövőben a Monori Rendőrkapitányság vezetői pozícióját tölti be. A település hálás az egykori parancsnoknak a városban végzett munkájáért, akit tavaly az önkormányzat az Abony Város Közbiztonságáért díjjal tüntetett ki. Őrsparancsnokként eredményes munkát végzett a település közrendjének és közbiztonságának megőrzéséért, valamint hatékony együttműködést alakított ki a városvezetéssel, az intézmények vezetőivel, és a helyi civil szervezetekkel egyaránt.

Az abonyi önkormányzat tavaly díjjal ismerte el Orosz Zoltán, az egykori őrsparancsnok munkáját

Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

Szeptember elsejétől kezdődően a helyi rendőrőrs megbízott parancsnoka Kapás Béla rendőr alezredes, akit Abony polgármestere, Pető Zsolt szeptember 4-én fogadott irodájában, hogy személyesen is gratuláljon az újdonsült vezetőnek. Ezt követően az aktuális témákról egyeztettek.

Az aktuális témákról a városvezető irodájában folytatott egyeztetést a polgármester és az új őrsparancsnok

Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

Kapás Béla megbízott őrsparancsnoknak gratulálunk új megbízatásához és kívánunk jó, és eredményes feladatellátást az Abonyi Rendőrőrs vezetőjeként

– fogalmazták meg a település hivatalos oldalán.