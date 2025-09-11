szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csere

3 órája

Változás az Abonyi Rendőrőrs élén: mutatjuk, ki vette át az irányítást

Címkék#őrsparancsnok#Kapás Béla#Abonyi Rendőrőrs#polgármester

Új fejezet vette kezdetét a dél-pesti településen. Az Abonyi Rendőrőrs megbízott parancsnoki feladatait szeptember elsejétől új vezető látja el.

Nyitrai Fanni

Az Abonyi Rendőrőrs élén szeptember elsejétől változás történt: Orosz Zoltán rendőr alezredes helyét Kapás Béla vette át, aki megbízott parancsnokként irányítja a helyi hatóság munkáját. 

az Abonyi Rendőrőrs új megbízott őrsparancsnoka
Az Abonyi Rendőrőrs új megbízott parancsnoka, Kapás Béla
Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

Új vezető az Abonyi Rendőrőrs élén

Abony város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint az egykori őrsparancsnok, Orosz Zoltán a jövőben a Monori Rendőrkapitányság vezetői pozícióját tölti be. A település hálás az egykori parancsnoknak a városban végzett munkájáért, akit tavaly az önkormányzat az Abony Város Közbiztonságáért díjjal tüntetett ki. Őrsparancsnokként eredményes munkát végzett a település közrendjének és közbiztonságának megőrzéséért, valamint hatékony együttműködést alakított ki a városvezetéssel, az intézmények vezetőivel, és a helyi civil szervezetekkel egyaránt.

Az abonyi önkormányzat tavaly díjjal ismerte el Orosz Zoltán, az egykori őrsparancsnok munkáját
Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

Szeptember elsejétől kezdődően a helyi rendőrőrs megbízott parancsnoka Kapás Béla rendőr alezredes, akit Abony polgármestere, Pető Zsolt szeptember 4-én fogadott irodájában, hogy személyesen is gratuláljon az újdonsült vezetőnek. Ezt követően az aktuális témákról egyeztettek.

Pető Zsolt és Kapás Béla
Az aktuális témákról a városvezető irodájában folytatott egyeztetést a polgármester és az új őrsparancsnok
Forrás: Abony város hivatalos Facebook-oldala

Kapás Béla megbízott őrsparancsnoknak gratulálunk új megbízatásához és kívánunk jó, és eredményes feladatellátást az Abonyi Rendőrőrs vezetőjeként

 – fogalmazták meg a település hivatalos oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu