Vérlázító állatkínzás: bokszzsáknak használta a kutyáját egy férfi – íme, a sokkoló ügy részletei!

Felháborító állatkínzási ügyről érkezett hír: a vádirat szerint egy férfi június 14-én, a kora délutáni órákban jászárokszállási lakóhelyén a tulajdonában lévő kistestű ebet a nyakánál fogva a terasz korlátjára akasztotta úgy, hogy az állat lába nem ért el a földig. Az így kiszolgáltatott helyzetbe került kutyát ezután ököllel a fején kezdte ütni – tudtuk meg dr. Lánczi Rajmundtól, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől.

Állatkínzás a jászságban: erre a kerítésre akasztotta fel a kutyát a férfi

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Állatkínzás: a szomszédok hallották meg a zajt

A bántalmazás olyan súlyos volt, hogy könnyen az állat maradandó sérüléséhez vagy pusztulásához vezethetett volna, ám a szomszédok meghallották a zajt, és felszólították a férfit, hogy hagyja abba. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a kutya végül sértetlenül megúszta az esetet.

A korábban is büntetett előéletű vádlottal szemben az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Az állatkínzási ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz majd döntést.