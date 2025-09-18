szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ököllel ütötte

1 órája

Vérlázító állatkínzás: bokszzsáknak használta a kutyáját egy férfi – íme, a sokkoló ügy részletei!

Címkék#kutya#vádirat#vád

Állatkínzás miatt emeltek vádat egy 46 éves jászárokszállási férfi ellen, aki saját kutyáját akasztotta fel a terasz korlátjára, majd ütlegelni kezdte. A szomszédok közbelépése akadályozta meg a tragédiát...

Felháborító állatkínzási ügyről érkezett hír: a vádirat szerint egy férfi június 14-én, a kora délutáni órákban jászárokszállási lakóhelyén a tulajdonában lévő kistestű ebet a nyakánál fogva a terasz korlátjára akasztotta úgy, hogy az állat lába nem ért el a földig. Az így kiszolgáltatott helyzetbe került kutyát ezután ököllel a fején kezdte ütni – tudtuk meg dr. Lánczi Rajmundtól, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől.

állatkínzás a Jászságban
Állatkínzás a jászságban: erre a kerítésre akasztotta fel a kutyát a férfi
Forrás:  Magyarország Ügyészsége

Állatkínzás: a szomszédok hallották meg a zajt

A bántalmazás olyan súlyos volt, hogy könnyen az állat maradandó sérüléséhez vagy pusztulásához vezethetett volna, ám a szomszédok meghallották a zajt, és felszólították a férfit, hogy hagyja abba. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a kutya végül sértetlenül megúszta az esetet.

A korábban is büntetett előéletű vádlottal szemben az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta. Az állatkínzási ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz majd döntést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu