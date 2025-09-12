Filmbe illő autósüldözés: fának csapódott, majd mezítláb menekült a rendőrök elől – fotókkal

A Dél-Pest Megyei Panoráma híradása szerint, szeptember 6-án délután autósüldözés zajlott Cegléden. A közlemények alapján a sofőr nagy sebességgel fordult be a Táncsics Mihály utcába, a nyomában egy rendőrautóval. A férfi végül a járdára hajtott és fának ütközött, majd kiszállt a járműből, és mezítláb próbált tovább menekülni. Az esettel kapcsolatban hírportálunk megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik tájékoztatást adtak a szombat délutáni üldözés részleteiről.

Autósüldözés borította fel Cegléd nyugalmát szombaton

Forrás: Dél-Pest Megyei Panoráma

Autósüldözés Cegléden: fának csapódott, majd mezítláb próbált menekülni a sofőr

Mint kiderült, a férfit a rendőrök gyorsan elkapták, és néhány perc múlva már bilincsben kísérték vissza járművéhez. Az üldözést a hatóságok is megerősítették, és elmondták, hogy mi állt a menekülés hátterében.

– A ceglédi rendőrök szeptember 6-án egy autóst akartak igazoltatni, aki a rendőri jelzésre nem állt meg. Ezt követően egy fának hajtott, kiszállt az autóból, amikor a rendőrök elfogták – tájékoztatott a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.

Később kiderült: a sofőrt a bíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől, így nem ülhetett volna volán mögé. Az említett eset következtében a férfit a ceglédi rendőrök előállították, és büntetőeljárást indítottak ellene.