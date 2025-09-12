2 órája
Filmbe illő autósüldözés: fának csapódott, majd mezítláb menekült a rendőrök elől – fotókkal
Szokatlan és veszélyes esemény zajlott Cegléden az elmúlt hétvégén, amelyre sokan felkapták a fejüket. A városban ugyanis autósüldözés bontakozott ki, amikor egy férfi a rendőrök elől próbált menekülni. Később az is kiderült, miért döntött a sofőr a szökés mellett.
A Dél-Pest Megyei Panoráma híradása szerint, szeptember 6-án délután autósüldözés zajlott Cegléden. A közlemények alapján a sofőr nagy sebességgel fordult be a Táncsics Mihály utcába, a nyomában egy rendőrautóval. A férfi végül a járdára hajtott és fának ütközött, majd kiszállt a járműből, és mezítláb próbált tovább menekülni. Az esettel kapcsolatban hírportálunk megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik tájékoztatást adtak a szombat délutáni üldözés részleteiről.
Autósüldözés Cegléden: fának csapódott, majd mezítláb próbált menekülni a sofőr
Mint kiderült, a férfit a rendőrök gyorsan elkapták, és néhány perc múlva már bilincsben kísérték vissza járművéhez. Az üldözést a hatóságok is megerősítették, és elmondták, hogy mi állt a menekülés hátterében.
– A ceglédi rendőrök szeptember 6-án egy autóst akartak igazoltatni, aki a rendőri jelzésre nem állt meg. Ezt követően egy fának hajtott, kiszállt az autóból, amikor a rendőrök elfogták – tájékoztatott a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztálya.
Később kiderült: a sofőrt a bíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől, így nem ülhetett volna volán mögé. Az említett eset következtében a férfit a ceglédi rendőrök előállították, és büntetőeljárást indítottak ellene.
Síri csend lett, miután az ügyvezető bejelentette a szolnoki közgyűlésnek, miért mondott le
Ritka jégkorszaki leletre bukkantak a Tiszában, most bárki megnézheti élőben