2 órája
Lesodródott az útról egy autó a 33-ason, több egységet is a helyszínre riasztottak
A 33-as főúton, Tiszafürednél történt baleset péntek délután.
Lesodródott egy autó az útról a 33-ason, Tiszafürednél
Forrás: Illusztráció
Fotó: Kiss János
Lesodródott az útról egy autó péntek délután a 33-as főút 43-as kilométerszelvényénél, Tiszafürednél – tájékoztatta hírportálunkat a vármegyei katasztrófavédelmi igazgaztóság. Mint írják, a vezető saját erejéből el tudta hagyni a járművet, amelyet a tiszafüredi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak.
Az egység mellett a társhatóságok is a baleset helyszínére érkeztek, ahol a műszaki mentés idejére félpályás útlezárás volt érvényben.
