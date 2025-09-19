szeptember 19., péntek

Lesodródott az útról egy autó a 33-ason, több egységet is a helyszínre riasztottak

A 33-as főúton, Tiszafürednél történt baleset péntek délután.

Lesodródott az útról egy autó a 33-ason, több egységet is a helyszínre riasztottak

Lesodródott egy autó az útról a 33-ason, Tiszafürednél

Lesodródott az útról egy autó péntek délután a 33-as főút 43-as kilométerszelvényénél, Tiszafürednél – tájékoztatta hírportálunkat a vármegyei katasztrófavédelmi igazgaztóság. Mint írják, a vezető saját erejéből el tudta hagyni a járművet, amelyet a tiszafüredi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. 

Az egység mellett a társhatóságok is a baleset helyszínére érkeztek, ahol a műszaki mentés idejére félpályás útlezárás volt érvényben.

 

