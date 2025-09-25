Kamionba csapódott egy autó a 4-esen, emberek szorultak a roncsba

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset a 158-as kilométerszelvényben történt, Karcag és Kisújszállás között. A személyautó két utasa a járműbe szorult, akiknek kiszabadítását a karcagi hivatásos tűzoltók feszítővágóval kezdték meg.

A hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A helyszínen több társhatóság is dolgozik, a mentők és a rendőrség is segíti a munkálatokat. A baleset miatt teljes útlezárás van érvényben az érintett szakaszon, a forgalmat elterelik.

A sérültek állapotáról egyelőre nem adtak ki hivatalos információt.