Balesetmegelőzés

3 órája

Ezt minden autósnak és szülőnek látnia kell – felkavaró videóval figyelmeztet a rendőrség

baleset, gyalogos, zebra, telefon, tragédia

Felkavaró képsorokkal hívja fel a rendőrség mindenki figyelmét egy egyre gyakoribb jelenségre. A baleset a zebrán sokszor azért következik be, mert a gyalogosok a telefonjukba merülve kelnek át rajta – ezzel pedig saját életüket sodorják veszélybe.

Avar Vanda

Kevés tragikusabb dolog van a közlekedési baleseteknél, különösen azoknál, ahol az baleset a zebrán átkelés közben következik be. Ezek ugyanis minimális odafigyeléssel elkerülhetők lennének – erre hívja fel a figyelmet meglehetősen szívbemarkoló videójával a rendőrség.

baleset a zebrán mobiloznak a gyerekek
Az állandó telefonozás miatt egyre több a baleset a zebrán. A KRESZ a jövőben büntetni is fogja, de ennél  nagyobb baj, ha tragédia lesz belőle
Fotó: Dinya Magdolna

Baleset a zebrán – a figyelem hiánya visszavonhatatlan tragédiát okozhat

Nem véletlenül került bele a KRESZ módosítás tervezeteibe az a szabály, miszerint a gyalogosoknak tilos a mobilhasználat gyalogos- és vasúti átkelőhelyeknél. Egyre gyakoribb probléma ugyanis, hogy a járókelők még a zebrán is úgy mennek át, hogy fel sem pillantanak a telefonjukból és sokan még fülhallgatóval is tompítják a külvilág ingereit. Ha valakinek nem lenne egyértelmű, hogy ez miért jelent problémát, akkor érdemes megnézni a Magyar Rendőrség által közzétett videót, ami valószínűleg minden szülő gyomrát egy pillanat alatt szorítja diónyira.

A baj egy pillanat alatt megtörténik

A szomorú jelenségéért az egyre elterjedtebb internet-függés is okolható, hiszen sokan egyetlen pillanatra sem akarnak lemaradni az online térben zajló eseményekről. Ezért sokszor még séta közben is lefelé bukott fejjel görgetik a mobilt és csak úgy „ösztönösen” mennek árkon-bokron – és sajnos a zebrán keresztül is. 

Az ebből adódó veszély az iskolakezdéssel megsokszorozódott: az intézmények környékén jelentősen megnövekedett a reggeli és délutáni autós forgalom, sokszor a munkába, vagy éppen a gyerekért rohanó szülők figyelme is lankad a kapkodás közepette. A baj pedig egyetlen pillanat alatt bekövetkezhet. Épp ezért nem csak a gyalogosok, de a sofőrök számára is erős figyelmeztetés: tartsák be a megengedett sebességhatárt és a gyalogátkelőhelyeket akkor is fokozott figyelemmel közelítsék meg, ha látszólag éppen nem tűnik forgalmasnak.

A szülők felelőssége 

Bár a szülők nem figyelhetik gyermekeik minden lépését, abban igenis nagy felelősségük van, hogy megtanítsák számukra a biztonságos közlekedés alapjait. Ezeket nem elég egyszer-kétszer elmondani: ezeket olyan erősen tudatosítani kell a gyerekekben, amilyen erősen csak lehet. Mivel a fiatalokra sokszor inkább hatnak a vizuális tartalmak, mint a „hegyibeszéd”, hatékony megoldás lehet ha a most közzétett videóhoz hasonló figyelmeztető, oktató filmeket mutatunk nekik. 

Sőt, mivel túlzás nélkül az életük a tét, ez esetben talán az is megbocsátható, ha a gyerek korának megfelelő, de valamelyest sokkoló videós tartalommal rögzítjük bennük az életveszélyes helyzeteket.

Ezt a sokkot biztosan könnyebben kiheverik, mint bármelyik szülő azt, amit egy rendőrségi vagy kórházi telefonhívás okozna számára.

 

