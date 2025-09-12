Durva fotók a helyszínről: az ütközés erejétől felborult a kisteherautó, megbénította a közlekedést

Mint korábban írtuk, péntek délelőtt baleset történt az M4-es autóúton, ahol egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze eddig tisztázatlan okból. A kisteherautó, amely építőanyagokat és szerszámokat szállított, az ütközés következtében az oldalára borult, teljesen elzárva az egyik sávot.

Kisteherautóval ütközött egy autó az M4-esen

Forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket, majd a kisteherautót biztonságosan levontatták az út szélére.