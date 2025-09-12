20 perce
Durva fotók a helyszínről: az ütközés erejétől felborult a kisteherautó, megbénította a közlekedést
Összeütközött egy személyautó és egy építőanyagokat szállító kisteherautó péntek délelőtt az M4-es autóúton. A forgalom teljesen megbénult.
Mint korábban írtuk, péntek délelőtt baleset történt az M4-es autóúton, ahol egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze eddig tisztázatlan okból. A kisteherautó, amely építőanyagokat és szerszámokat szállított, az ütközés következtében az oldalára borult, teljesen elzárva az egyik sávot.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket, majd a kisteherautót biztonságosan levontatták az út szélére.
Az abonyi baleset helyszíni fotóiFotók: Maródi Tamás tű. főhadnagy