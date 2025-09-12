szeptember 12., péntek

Súlyos fennakadásokra kell számítani

7 órája

Durva fotók a helyszínről: az ütközés erejétől felborult a kisteherautó, megbénította a közlekedést

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#m4#kisteherautó

Összeütközött egy személyautó és egy építőanyagokat szállító kisteherautó péntek délelőtt az M4-es autóúton. A forgalom teljesen megbénult.

Parzsol Krisztina

Mint korábban írtuk, péntek délelőtt baleset történt az M4-es autóúton, ahol egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze eddig tisztázatlan okból. A kisteherautó, amely építőanyagokat és szerszámokat szállított, az ütközés következtében az oldalára borult, teljesen elzárva az egyik sávot.

Kisteherautóval ütközött egy autó az M4-esen
Forrás:  jasz.katasztrofavedelem.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a helyszínre a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket, majd a kisteherautót biztonságosan levontatták az út szélére. 

Az abonyi baleset helyszíni fotói

Fotók: Maródi Tamás tű. főhadnagy

 

