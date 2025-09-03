3 órája
Baleset Cegléden, a Budai úton – egy férfi és egy gyermek is megsérült
Baleset történt a déli órákban, melynek következtében egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, míg egy gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset Cegléden, a Budai úton történt.
A Ceglédi sebességmérés és útinform közösségi média csoportban tűntek fel az első figyelmeztető bejegyzések, melyek szerint a Budai útról terelik a forgalmat. A baleset Cegléden történt, és a szemtanúk szerint egy motoros is érintett a szerencsétlenségben.
Baleset Cegléden, a Budai úton
A helyszínen tartózkodók szerint, a Budai út Pirosalma utca utáni szakaszán történt a baleset, amelyhez mentőket is riasztottak.
– A helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban, míg egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatott Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
A baleset kapcsán hírportálunk megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Amint választ kapunk kérdéseinkre, azonnal tájékoztatjuk olvasóinkat.
