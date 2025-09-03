Baleset Cegléden, a Budai úton – egy férfi és egy gyermek is megsérült

A Ceglédi sebességmérés és útinform közösségi média csoportban tűntek fel az első figyelmeztető bejegyzések, melyek szerint a Budai útról terelik a forgalmat. A baleset Cegléden történt, és a szemtanúk szerint egy motoros is érintett a szerencsétlenségben.

Baleset Cegléden: rendőrök és mentősök dolgoztak a helyszínen

Baleset Cegléden, a Budai úton

A helyszínen tartózkodók szerint, a Budai út Pirosalma utca utáni szakaszán történt a baleset, amelyhez mentőket is riasztottak.

– A helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban, míg egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatott Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.