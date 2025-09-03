szeptember 3., szerda

Baleset Cegléden, a Budai úton – egy férfi és egy gyermek is megsérült

Baleset történt a déli órákban, melynek következtében egy férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, míg egy gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset Cegléden, a Budai úton történt.

A Ceglédi sebességmérés és útinform közösségi média csoportban tűntek fel az első figyelmeztető bejegyzések, melyek szerint a Budai útról terelik a forgalmat. A baleset Cegléden történt, és a szemtanúk szerint egy motoros is érintett a szerencsétlenségben. 

baleset Cegléden a Budai úton
Baleset Cegléden: rendőrök és mentősök dolgoztak a helyszínen
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Baleset Cegléden, a Budai úton

A helyszínen tartózkodók szerint, a Budai út Pirosalma utca utáni szakaszán történt a baleset, amelyhez mentőket is riasztottak. 

– A helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban, míg egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba – tájékoztatott Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A baleset kapcsán hírportálunk megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Amint választ kapunk kérdéseinkre, azonnal tájékoztatjuk olvasóinkat.

 

