Karambol
1 órája
Négy mentőautó száguldott a martfűi balesethez – csecsemő lehetett az egyik autóban
Négy mentőautó száguldott egy Martfű közelében történt balesethez szerda délután, információink szerint az egyik autóban egy csecsemő is utazott.
Szerda délután baleset történt Martfű térségében, a helyszínre négy mentőautó is érkezett – értesült hírportálunk. Úgy tudjuk, hogy az eset kezdetben anyagi káros balesetnek indult, de a mentés során kiderült, hogy az egyik járműben egy csecsemő is utazott.
A pontos körülmények egyelőre nem ismertek, az eset részleteiről a hatóságok később adnak tájékoztatást.
