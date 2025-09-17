Négy mentőautó száguldott a martfűi balesethez – csecsemő lehetett az egyik autóban

Szerda délután baleset történt Martfű térségében, a helyszínre négy mentőautó is érkezett – értesült hírportálunk. Úgy tudjuk, hogy az eset kezdetben anyagi káros balesetnek indult, de a mentés során kiderült, hogy az egyik járműben egy csecsemő is utazott.

Baleset Martfűn: mentők érkeztek a helyszínre

Fotó: MW archív / Forrás: Illusztráció

A pontos körülmények egyelőre nem ismertek, az eset részleteiről a hatóságok később adnak tájékoztatást.