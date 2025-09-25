Újabb ütközés: ezúttal a Jászságba kellett riasztani a mentőket és a tűzoltókat

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint csütörtök délelőtt, egy kisteher- és egy személyautó ütközött egymásba Jászágó határában, a Monostori úton, a Petőfi útnál.

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Illusztráció

A helyszínre a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a forgalmat akadályozó járműveket. A helyszínre érkeztek a mentők is.

Sajnos nem ez volt az első súlyos baleset csütörtökön Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében: reggel a 4-es főúton történt tragédia: ketten meghaltak Kisújszállás és Karcag között, ahol egy személyautó frontálisan ütközött egy szemből érkező tehergépkocsival – helyszíni beszámolónkat itt érheti el!