2 órája
Újabb ütközés: ezúttal a Jászságba kellett riasztani a mentőket és a tűzoltókat
Újabb balesetről érkezett hír: szirénázva száguldottak a tűzoltók és a mentők Jászágóra, ahol két autó karambolozott a Monostori úton.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint csütörtök délelőtt, egy kisteher- és egy személyautó ütközött egymásba Jászágó határában, a Monostori úton, a Petőfi útnál.
A helyszínre a jászárokszállási önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a forgalmat akadályozó járműveket. A helyszínre érkeztek a mentők is.
Sajnos nem ez volt az első súlyos baleset csütörtökön Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében: reggel a 4-es főúton történt tragédia: ketten meghaltak Kisújszállás és Karcag között, ahol egy személyautó frontálisan ütközött egy szemből érkező tehergépkocsival – helyszíni beszámolónkat itt érheti el!
