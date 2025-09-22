szeptember 22., hétfő

Baleset

1 órája

Kiderült, hová száguldottak a tűzoltóautók – borul a közlekedés a forgalmas kereszteződésnél

#katasztrófavédelem#tűzoltóság#közlekedési baleset

Két autó karambolozott Jászárokszálláson, a baleset miatt fennakadásokra kell számítani a városban.

Dobos Zsófia Tünde

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint közlekedési baleset történt hétfő délelőtt Jászárokszálláson.

Blue flasher on red fire truck on city street
Két személyautó ütközött össze Jászárokszálláson
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Az Ágói utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésének közelében ütközött össze két személyautó. A balesethez azonnal riasztották a tűzoltókat, a helyszínre a helyi önkormányzati egység érkezett ki, akik áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

