Baleset
1 órája
Kiderült, hová száguldottak a tűzoltóautók – borul a közlekedés a forgalmas kereszteződésnél
Két autó karambolozott Jászárokszálláson, a baleset miatt fennakadásokra kell számítani a városban.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint közlekedési baleset történt hétfő délelőtt Jászárokszálláson.
Az Ágói utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésének közelében ütközött össze két személyautó. A balesethez azonnal riasztották a tűzoltókat, a helyszínre a helyi önkormányzati egység érkezett ki, akik áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
