Kiderült, hová száguldottak a tűzoltóautók – borul a közlekedés a forgalmas kereszteződésnél

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint közlekedési baleset történt hétfő délelőtt Jászárokszálláson.

Két személyautó ütközött össze Jászárokszálláson

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Az Ágói utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésének közelében ütközött össze két személyautó. A balesethez azonnal riasztották a tűzoltókat, a helyszínre a helyi önkormányzati egység érkezett ki, akik áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.