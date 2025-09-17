szeptember 17., szerda

A forgalmat elterelték

Súlyos baleset történt Jászberénynél, feszítővágóval mentették ki a sérülteket

Címkék#baleset#nyerges vontató#32-es főút#személyautó#karambol

Súlyos baleset történt hétfőn a 32-es főúton Jászberény közelében: egy személyautó és egy nyerges vontató ütközött össze.

Kiss Ádám

Hétfő délelőtt a 32-es főút 23. kilométerénél, Jászberény közelében egy nyerges vontató és egy személyautó karambolozott. Az ütközés következtében az árokba borult a személyautó. A roncsba többen is beszorultak.

A helyszínre riasztott jászberényi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a járműben rekedt embereket. Egy 60 év körüli nőt – aki súlyos sérült szenvedett – sikerült kiemelni és átadni a mentőknek, a beavatkozás során pedig egy másik személyt – egy könnyebben sérült, 40 év körüli férfit – is kiszabadítottak a gépkocsiból.

A mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelték – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 

