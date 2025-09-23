Megbénult a forgalom, brutális becsapódás hangja rázta meg Jászladányt

Frontálisan ütközött két autó kedd délelőtt Jászladányban – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Frontálisan ütközött egymásba két autó Jászladányban

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

A tájékoztatás szerint, a baleset a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél történt. Az esethez a jászkiséri önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik a helyszínre érve áramtalanították a járműveket.

A Kossuth Lajos utca érintett szakaszát a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták.