1 órája

Megbénult a forgalom, brutális becsapódás hangja rázta meg Jászladányt

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#frontális ütközés

Baleset történt a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződéséné. A helyszínre azonnal kiérkeztek a tűzoltók.

Dobos Zsófia Tünde

Frontálisan ütközött két autó kedd délelőtt Jászladányban – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

A car accident with major front end damage
Frontálisan ütközött egymásba két autó Jászladányban
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A tájékoztatás szerint, a baleset a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél történt. Az esethez a jászkiséri önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik a helyszínre érve áramtalanították a járműveket. 

A Kossuth Lajos utca érintett szakaszát a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták.

 

