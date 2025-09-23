Riasztás
40 perce
Megbénult a forgalom, brutális becsapódás hangja rázta meg Jászladányt
Baleset történt a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződéséné. A helyszínre azonnal kiérkeztek a tűzoltók.
Frontálisan ütközött két autó kedd délelőtt Jászladányban – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A tájékoztatás szerint, a baleset a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél történt. Az esethez a jászkiséri önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik a helyszínre érve áramtalanították a járműveket.
A Kossuth Lajos utca érintett szakaszát a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták.
