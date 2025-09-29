Hatalmas baleset Jászberénynél: két autó rohant egymásba a főúton

Összeütközött két autó hétfő délután Jászberénynél, a 31-es főúton, a 32-es főút közelében – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A társhatóságot is a helyszínre várják.