Mentőt riasztottak Tiszakürt közelébe – mutatjuk, hogy mi történt

Kedd reggel az M44-es autóút Tiszakürti felhajtójának közelében közlekedési baleset történt – érkezett az értesítés a Jász-Nagyon-Szolnok Vármegyei katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről, néhány perccel hét óra után.

Mentő is érkezett a 44-es főúton történt balesethez

Fotó: Dénes Martonfai / Forrás: Illusztráció

A tájékoztatás szerint, a baleset a 44-es főúton, az M44-es autóút tiszakürti felhajtójának közelében egy személyautó csapódott neki a szalagkorlátnak. A esethez a kunszentmártoni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a helyszínre kiérve azonnal intézkedtek és áramtalanították a gépkocsit. A balesethez a mentőszolgálat munkatársait is kihívták.