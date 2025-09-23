szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Reggeli sokk

1 órája

Mentőt riasztottak Tiszakürt közelébe – mutatjuk, hogy mi történt

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#M44#mentő

Riadalommal indult a kedd reggel, Tiszakürt közelébe kellett riasztani a mentőket és a tűzoltókat. Cikkünkben eláruljuk, hogy miért.

Dobos Zsófia Tünde

Kedd reggel az M44-es autóút Tiszakürti felhajtójának közelében közlekedési baleset történt – érkezett az értesítés a Jász-Nagyon-Szolnok Vármegyei katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről, néhány perccel hét óra után.

mustgáz_MAR_ (14)
Mentő is érkezett a 44-es főúton történt balesethez
Fotó: Dénes Martonfai / Forrás:  Illusztráció

A tájékoztatás szerint, a baleset a 44-es főúton, az M44-es autóút tiszakürti felhajtójának közelében egy személyautó csapódott neki a szalagkorlátnak. A esethez a kunszentmártoni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a helyszínre kiérve azonnal intézkedtek és áramtalanították a gépkocsit. A balesethez a mentőszolgálat munkatársait is kihívták.

