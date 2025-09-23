1 órája
Mentőt riasztottak Tiszakürt közelébe – mutatjuk, hogy mi történt
Riadalommal indult a kedd reggel, Tiszakürt közelébe kellett riasztani a mentőket és a tűzoltókat. Cikkünkben eláruljuk, hogy miért.
Kedd reggel az M44-es autóút Tiszakürti felhajtójának közelében közlekedési baleset történt – érkezett az értesítés a Jász-Nagyon-Szolnok Vármegyei katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről, néhány perccel hét óra után.
A tájékoztatás szerint, a baleset a 44-es főúton, az M44-es autóút tiszakürti felhajtójának közelében egy személyautó csapódott neki a szalagkorlátnak. A esethez a kunszentmártoni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a helyszínre kiérve azonnal intézkedtek és áramtalanították a gépkocsit. A balesethez a mentőszolgálat munkatársait is kihívták.
