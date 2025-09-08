Baleset
1 órája
Árokba hajtott egy kisbusz Szászbereknél, a tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
fff
Forrás: Getty Images
Fotó: Illusztráció
Baleset történt a 3227-es úton Szászberek közelében, a 2-es kilométernél, egy kisbusz lesodródott az útról és az árokba csapódott. A szolnoki hivatásos tűzoltók a járművet áramtalanították a járművet, a mentők pedig megkezdték a helyszíni ellátást. Az érintett útszakaszon a műszaki mentés ideje alatt félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.
Ezt ne hagyja ki!Megdöbbentő
2025.09.05. 12:02
Brutális baleset: kettészakadt a motor az ütközéstől, fotókon a baleset helyszíne
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre