szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Árokba hajtott egy kisbusz Szászbereknél, a tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek

Címkék#baleset#árokba hajtott#kisbusz

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Kiss Ádám
Árokba hajtott egy kisbusz Szászbereknél, a tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek

fff

Forrás: Getty Images

Fotó: Illusztráció

Baleset történt a 3227-es úton Szászberek közelében, a 2-es kilométernél, egy kisbusz lesodródott az útról és az árokba csapódott. A szolnoki hivatásos tűzoltók a járművet áramtalanították a járművet, a mentők pedig megkezdték a helyszíni ellátást. Az érintett útszakaszon a műszaki mentés ideje alatt félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu