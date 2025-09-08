Árokba hajtott egy kisbusz Szászbereknél, a tűzoltók és a mentők is a helyszínre érkeztek

Baleset történt a 3227-es úton Szászberek közelében, a 2-es kilométernél, egy kisbusz lesodródott az útról és az árokba csapódott. A szolnoki hivatásos tűzoltók a járművet áramtalanították a járművet, a mentők pedig megkezdték a helyszíni ellátást. Az érintett útszakaszon a műszaki mentés ideje alatt félpályás forgalomkorlátozás van érvényben.