Árokba borult egy autó a 33-as főúton, a tűzoltók mentettek életet

Árokba sodródott egy autó a 33-as főúton csütörtök délután a Tiszafüredhez tartozó Kócsújfalu közelében, az 55. és az 56. kilométer között – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Kócsújfalu közelében kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak

A tiszafüredi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelyben egy ember utazott. A jármű nem akadályozza a forgalmat.