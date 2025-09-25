szeptember 25., csütörtök

Gyorsan beavatkoztak

Árokba borult egy autó a 33-as főúton, a tűzoltók mentettek életet

Egy autó az árokba sodródott csütörtök délután Kócsújfalu közelében.

Árokba sodródott egy autó a 33-as főúton csütörtök délután a Tiszafüredhez tartozó Kócsújfalu közelében, az 55. és az 56. kilométer között – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

25.07.16,Jasienie.,Poland.,Road,Accident.,A,White,Station,Wagon,Drove
Kócsújfalu közelében kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

A tiszafüredi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, amelyben egy ember utazott. A jármű nem akadályozza a forgalmat.

