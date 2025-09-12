Hatalmas baleset bénítja a forgalmat Abonynál, teljes útzár az M4-esen

Frissítés, 9:30:

Összeütközött egy kisteherautó és egy személyautó az M4-es autóút 83-84-es kilométere között, Abony térségében. Az építési szerszámokat és anyagokat szállító kisteherautó fel is borult, elzárja mindkét sávot, ezért az érintett szakaszon áll a forgalom – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A két járműben összesen öten utaztak, a helyszínre mentő érkezett. A szolnoki hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, egyebek mellett áramtalanítanak.

Korábban írtuk:

Baleset történt az M4-es autóúton, az Abony elkerülő szakaszán. A helyszínen teljes útzár van érvényben, a forgalom teljesen leállt.

Forrás: Beküldött fotó

A baleset körülményeiről és az esetleges sérültekről egyelőre nincsen hivatalos információ. Aki teheti, kerülje el a szakaszt.