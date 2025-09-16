Óriási torlódás
3 órája
Megállt az élet az M4-esen – teljes útzár a főváros felé
Megbénult a közlekedés az M4-esen, egy karambol után teljesen lezárták a Budapest felé vezető oldalt.
Karambolozott két személyautó az M4-es autóút 24-es és 25-ös kilométere közötti szakaszán hétfő este, a Budapest felé vezető oldalon, Üllőnél – tájékoztatta hírportálunkat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A monori hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
