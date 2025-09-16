szeptember 16., kedd

Óriási torlódás

1 órája

Megállt az élet az M4-esen – teljes útzár a főváros felé

Címkék#m4#karambol#teljes útzár

Megbénult a közlekedés az M4-esen, egy karambol után teljesen lezárták a Budapest felé vezető oldalt.

Parzsol Krisztina

Karambolozott két személyautó az M4-es autóút 24-es és 25-ös kilométere közötti szakaszán hétfő este, a Budapest felé vezető oldalon, Üllőnél – tájékoztatta hírportálunkat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Cars,Crashed,Heavily,In,Road,Accident,After,Collision,On,City
Üllőnél, a Budapest felé vezető szakaszon történt a baleset
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

A monori hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

 

