Megállt az élet az M4-esen – teljes útzár a főváros felé

Karambolozott két személyautó az M4-es autóút 24-es és 25-ös kilométere közötti szakaszán hétfő este, a Budapest felé vezető oldalon, Üllőnél – tájékoztatta hírportálunkat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Üllőnél, a Budapest felé vezető szakaszon történt a baleset

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A monori hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.