Karambol
2 órája
Hatalmas baleset Szászbereknél – helyszíni képeken mutatjuk a ütközés utáni pillanatokat
Két személyautó ütközött össze vasárnap délután Szászberek és Jászladány között. A helyszínre a szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók siettek, akik áramtalanították a járműveket. Helyszíni fotók!
Összeütközött két személyautó vasárnap délután Szászberek és Jászladány között – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az autókat a szolnoki hivatásos, valamint a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók áramtalanították.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre