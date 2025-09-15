szeptember 15., hétfő

Karambol

2 órája

Hatalmas baleset Szászbereknél – helyszíni képeken mutatjuk a ütközés utáni pillanatokat

Két személyautó ütközött össze vasárnap délután Szászberek és Jászladány között. A helyszínre a szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók siettek, akik áramtalanították a járműveket. Helyszíni fotók!

Összeütközött két személyautó vasárnap délután Szászberek és Jászladány között – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Két autó ütközött Szászbereknél 
Forrás:  jasz.katasztrofavedelem.hu

Az autókat a szolnoki hivatásos, valamint a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók áramtalanították. 

Forrás:  jasz.katasztrofavedelem.hu

 

