Súlyos baleset az M4-esen: személyautó csapódott munkagépbe

Az M4-es autóúton, Szolnok irányába, a 82-es kilométernél történt közlekedési baleset hétfőn délután. Egy személyautó munkagépnek ütközött. A jármű súlyosan megrongálódott, a helyszínen a forgalmat teljes szélességében megállították.

Az eset miatt jelentős torlódás alakult ki, a rendőrség és a mentők a helyszínen dolgoznak. Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset helyszínét a 4-es főút felé lehet elkerülni.

A Szolnok és környéke útinform csoportban egy kommentelő arról számolt be, hogy a forgalom áll, a járművek csak lassan tudnak araszolni a környéken.