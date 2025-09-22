szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Cegléd

1 órája

Súlyos baleset az M4-esen: személyautó csapódott munkagépbe

Munkagépnek ütközött egy autó az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán, Cegléd és Abony között. A baleset a 82-es kilométernél történt, a forgalmat teljes szélességében megállították, kerülni a 4-es főúton lehet.

Szoljon.hu
Súlyos baleset az M4-esen: személyautó csapódott munkagépbe

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Az M4-es autóúton, Szolnok irányába, a 82-es kilométernél történt közlekedési baleset hétfőn délután. Egy személyautó munkagépnek ütközött. A jármű súlyosan megrongálódott, a helyszínen a forgalmat teljes szélességében megállították.

Az eset miatt jelentős torlódás alakult ki, a rendőrség és a mentők a helyszínen dolgoznak. Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset helyszínét a 4-es főút felé lehet elkerülni.

A Szolnok és környéke útinform csoportban egy kommentelő arról számolt be, hogy a forgalom áll, a járművek csak lassan tudnak araszolni a környéken.

 

