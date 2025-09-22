50 perce
Súlyos baleset az M4-esen: személyautó csapódott munkagépbe
Munkagépnek ütközött egy autó az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán, Cegléd és Abony között. A baleset a 82-es kilométernél történt, a forgalmat teljes szélességében megállították, kerülni a 4-es főúton lehet.
Forrás: Illusztráció/Shutterstock
Az M4-es autóúton, Szolnok irányába, a 82-es kilométernél történt közlekedési baleset hétfőn délután. Egy személyautó munkagépnek ütközött. A jármű súlyosan megrongálódott, a helyszínen a forgalmat teljes szélességében megállították.
Az eset miatt jelentős torlódás alakult ki, a rendőrség és a mentők a helyszínen dolgoznak. Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset helyszínét a 4-es főút felé lehet elkerülni.
A Szolnok és környéke útinform csoportban egy kommentelő arról számolt be, hogy a forgalom áll, a járművek csak lassan tudnak araszolni a környéken.