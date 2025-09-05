Brutális baleset: kettészakadt a motor az ütközéstől, fotókon a baleset helyszíne

Sokkoló jelenet játszódott le csütörtök délután Mezőtúr külterületében. Ahogy korábban hírportálunkon már beszámoltunk róla, a 4631-es út 11-es és 12-es kilómétere közötti szakaszon két motoros karambolozott egymással. A baleset következtében az egyik jármű ketté is szakadt.

A drámai balesetről készült képeket péntek reggel hozta nyílvánosságra a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínre a mezőtúri hivatásos tűzoltók vonultak ki, akiknek áramtalanítaniuk is kellett az egyik motort – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.