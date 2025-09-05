szeptember 5., péntek

Megdöbbentő

1 órája

Brutális baleset: kettészakadt a motor az ütközéstől, fotókon a baleset helyszíne

Címkék#ütközés#közúti baleset#mezőtúr

Brutális baleset történt a 4631-es úton, két motoros csapódott egymásnak. Az ütközés olyan hatalmasnak bizonyult, hogy az egyik jármű kettészakadt.

Szoljon.hu
Brutális baleset: kettészakadt a motor az ütközéstől, fotókon a baleset helyszíne

Mentők is érkeztek a mezőtúri motoros baleset helyszínére

Fotó: Mezőtúr HTP

Sokkoló jelenet játszódott le csütörtök délután Mezőtúr külterületében. Ahogy korábban hírportálunkon már beszámoltunk róla, a 4631-es út 11-es és 12-es kilómétere közötti szakaszon két motoros karambolozott egymással. A baleset következtében az egyik jármű ketté is szakadt. 

A drámai balesetről készült képeket péntek reggel hozta nyílvánosságra a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A helyszínre a mezőtúri hivatásos tűzoltók vonultak ki, akiknek áramtalanítaniuk is kellett az egyik motort – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Drámai baleset Mezőtúrnál

Fotók: Mezőtúr HTP

 

 

