Óriási csattanás volt hallható, a tűzoltók és a mentők is gyorsan a helyszínre siettek

Összeütközött két autó szombat délután Jászberényben, a Boldogszállás utca és a Szérűskert utca kereszteződésében – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Boldogszállás utca és a Szérűskert utca kereszteződésében volt szükség műszaki mentésre

A baleset következtében egy villanyoszlop is megsérült. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat. A helyszínre mentő is érkezett.