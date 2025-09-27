szeptember 27., szombat

A villanyoszlop is megsérült

2 órája

Óriási csattanás volt hallható, a tűzoltók és a mentők is gyorsan a helyszínre siettek

Jászberényben, a Boldogszállás utca és a Szérűskert utca sarkán két autó összeütközött szombat délután.

Összeütközött két autó szombat délután Jászberényben, a Boldogszállás utca és a Szérűskert utca kereszteződésében – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Car,Crash,Accident,On,Street,,Damaged,Automobiles,After,Collision,In
A Boldogszállás utca és a Szérűskert utca kereszteződésében volt szükség műszaki mentésre
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

A baleset következtében egy villanyoszlop is megsérült. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat. A helyszínre mentő is érkezett.

