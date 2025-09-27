szeptember 27., szombat

Jászkisér

1 órája

Légyottokra járt át a szomszédba, a végén már a csukott ablak sem jelentett akadályt számára

Az ügyészség indítványozta egy jászkiséri férfi letartóztatását, aki alkalmi partnerének az életét keserítette meg több ízben, ráadásul még szomszédok is voltak.

Szoljon.hu

A Jászberényi Járási Ügyészség magánlaksértés és zaklatás miatt indítványozta egy 46 éves jászkiséri férfi letartóztatását, aki korábbi alkalmi partnerét többször is bántalmazta és fenyegette – derül ki a Szolnok Járási Ügyészség hírportálunkhoz eljuttatott közleményéből.

A férfi a nő házába az ablakán keresztül jutott be, majd ököllel bántalmazta őt
Forrás: Rendőrség

Az ügyészség közlése szerint a férfi idén szeptember 6-án este engedély nélkül bement a sértett jászkiséri otthonának udvarára, ahol többször megütötte a nőt. A sértett a házba menekült, ám a gyanúsított nem adta fel, betörte az ablakot és követte őt, majd a lakásban folytatta az ököllel való ütlegelést, miközben még a hajánál fogva rángatta és többször meg is rúgta. A támadás következtében a nő nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Bár a sértett rendőri intézkedést kért és magánindítványát a gyanúsítottal szemben szeptember 7-én magánlaksértés és a könnyű testi sértés vétsége miatt is előterjesztette a rendőrségen, ennek sajnos nem volt visszatartó ereje. A férfi ugyanis szeptember 13-án ismét megjelent a szomszéd házánál, belépett az udvarra, a bejárati ajtót rugdosta, és halálosan megfenyegette a sértettet. A sértett ezt követően ismét értesítette a hatóságokat és a zaklatás miatt is magánindítvánnyal élt.

A közlemény szerint a férfi – aki többszörös visszaeső, és legutóbb rablás miatt kiszabott büntetéséből csak tavaly szeptemberben szabadult – szabadlábon hagyva komoly kockázatot jelentene. A vádhatóság kiemelte: fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, a bizonyítás befolyásolásának lehetősége, valamint az is, hogy a gyanúsított újabb erőszakos bűncselekményt követne el.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája ezért elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított a döntés ellen fellebbezést nyújtott be.

 

