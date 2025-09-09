Életveszélyben a lány, a magzat nem élte túl – letartóztatták az öcsödi férfit

Az ügyészség indítványa szerint egy öcsödi férfi 2025. szeptember 4-én reggel saját házának udvarán – egyelőre ismeretlen okból – bántalmazta 17 éves barátnőjét. A férfi legalább kétszer megrúgta a lány hasát, többször ököllel tarkón ütötte, majd a fejét a falhoz csapta. A bántalmazásnak végül a szomszéd vetett véget.

Egy fiatal lány volt az elszenvedője a súlyos bántalmazásnak

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A bántalmazás következtében a fiatal lánynak több bordája és a lapockája eltört, nyaki csigolyatörést szenvedett, valamint szubdurális vérzést szenvedett el. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a kórházban meg is kellett műteni, melynek során szondát ültettek be a koponyaűri nyomás szabályozására. Az orvosok elsődleges véleménye szerint sérülései életveszélyesek voltak. A vizsgálatok kimutatták, hogy a lány várandós volt, ám a magzat nem élte túl a történteket.

Ezen az ágyon találták meg az életveszélyes sérüléseket szenvedett lányt

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Letartóztatták a bántalmazás elkövetőjét

A főügyészség a férfi letartóztatását azért kezdeményezte, mert büntetett előélete és a várhatóan kiszabható súlyos büntetés miatt fennáll a szökés vagy elrejtőzés kockázata. Emellett attól is tartani lehet, hogy szabadlábon a sértettet befolyásolná, és ezzel megpróbálná akadályozni a büntetőeljárás lefolytatását.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája helyt adott az ügyészség indítványának, és elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be, enyhébb kényszerintézkedést kérve.