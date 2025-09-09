szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felfoghatatlan erőszak

2 órája

Életveszélyben a lány, a magzat nem élte túl – letartóztatták az öcsödi férfit

Címkék#bántalmazás#ügyészség#letartóztatás

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség indítványt tett egy 30 éves férfi letartóztatására, aki ellen életveszélyt okozó testi sértés miatt folyik eljárás.

Szoljon.hu

Az ügyészség indítványa szerint egy öcsödi férfi 2025. szeptember 4-én reggel saját házának udvarán – egyelőre ismeretlen okból – bántalmazta 17 éves barátnőjét. A férfi legalább kétszer megrúgta a lány hasát, többször ököllel tarkón ütötte, majd a fejét a falhoz csapta. A bántalmazásnak végül a szomszéd vetett véget.

bántalmazás
Egy fiatal lány volt az elszenvedője a súlyos bántalmazásnak
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A bántalmazás következtében a fiatal lánynak több bordája és a lapockája eltört, nyaki csigolyatörést szenvedett, valamint szubdurális vérzést szenvedett el. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a kórházban meg is kellett műteni, melynek során szondát ültettek be a koponyaűri nyomás szabályozására. Az orvosok elsődleges véleménye szerint sérülései életveszélyesek voltak. A vizsgálatok kimutatták, hogy a lány várandós volt, ám a magzat nem élte túl a történteket.

Ezen az ágyon találták meg az életveszélyes sérüléseket szenvedett lányt
Forrás: Magyarország Ügyészsége

Letartóztatták a bántalmazás elkövetőjét

A főügyészség a férfi letartóztatását azért kezdeményezte, mert büntetett előélete és a várhatóan kiszabható súlyos büntetés miatt fennáll a szökés vagy elrejtőzés kockázata. Emellett attól is tartani lehet, hogy szabadlábon a sértettet befolyásolná, és ezzel megpróbálná akadályozni a büntetőeljárás lefolytatását.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája helyt adott az ügyészség indítványának, és elrendelte a férfi letartóztatását. A gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be, enyhébb kényszerintézkedést kérve.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu