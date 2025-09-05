„,Megöllek benneteket” – kiabálta a testvéréhez érkező mentősöknek, miközben letépte egyikükről a pólót

szeptember 5., péntek

A Tiszafüredi Járásbíróság börtönbüntetésre ítélt egy 45 éves férfit, aki saját testvéréhez hívott mentősökre támadt. A férfi szidalmazta, fenyegette, majd dulakodás közben bántalmazta a segítségére érkező egészségügyi dolgozókat.

Szoljon.hu

A Tiszafüredi Járásbíróság 1 év 7 hónap börtönbüntetésre ítélte csütörtökön azt a 45 éves férfit, aki szeptember 2-án Tisza-tó menti otthonában bántalmazta az – általa értesített – mentőszolgálat kiérkező munkatársait – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség. Az ítélet nem jogerős.

A mentős elszakított polója
Forrás: Rendőrség

Az MTI tájékoztatása szerint az agresszív férfi szeptember 2-án este, Tisza-tó menti otthonában bántalmazta felnőtt testvérét, akihez ezt követően mentőt hívott. A mentőszolgálat munkatársai körülbelül 15 perc elteltével érkeztek a helyszínre. 

A férfi rögtön erőszakosan lépett fel velük szemben, szidalmazta és fenyegette őket, majd az udvaron több alkalommal ököllel akarta megütni a sérülthöz igyekvő mentőápolót. 

A mentős próbálta megnyugtatni, lefogni a férfit, azonban a dulakodás közben a feldühödött férfi a pólóját megragadta és elszakította. Ezt követően a férfi az ingatlan hátsó része felé indult, miközben azt ordítozta a mentősöknek, hogy „megöllek benneteket”. A férfi erőszakos magatartásával akadályozta, illetve bántalmazta a jogszerű és szükséges betegellátási feladatokat végző, közfeladatot ellátó személynek minősülő mentőápolót és gépjárművezetőt – olvasható az főügyészség közleményéből. A nyomozás során a hatóság bizonyítékként lefoglalta a mentőápoló elszakított pólóját, amelyet fényképen is rögzítettek.

A férfit az ügyészség gyorsított eljárás keretében bíróság elé állította. A Tiszafüredi Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően börtönbüntetésre és közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte. Az ügyészség tájékoztatása szerint az ítélet nem jogerős, a védő három nap gondolkodási időt kért.

A büntetőeljárási törvény rendelkezései szerint az ügyészség a terheltet a bűncselekmény elkövetésétől számított két hónapon belül bíróság elé állíthatja, ha a bűncselekményre a törvény tízévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel, az ügy megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak, és a terheltet a bűncselekmény elkövetésén tetten érték vagy a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte – tájékoztattak a közleményben.

 

