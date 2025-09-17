2 órája
Egyre brutálisabb az ügy, újabb borzalmak derültek ki a gyerekgyilkos anyáról – videóval
A nyomozás során felmerült újabb bizonyítékok miatt már nem „csupán” minősített emberöléssel, hanem kiskorú veszélyeztetésével is gyanúsítják a 34 éves német anyát. Újabb fejlemény a berekfürdői gyerekgyilkosság ügyében.
Ez év március 5-én fél tizenkettő előtt néhány perccel állt meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet szállítójárműve a Szolnoki Törvényszék épülete előtt. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáról érkező furgonból az őt szállító rendőrök kísérték az épületbe az őrizetbe vett német állampolgárságú édesanyát, a berekfürdői gyerekgyilkosság elsődleges gyanúsítottját, aki a megalapozott gyanú szerint a Tatárülés nevű tanyán megölte a tízesztendős kisfiát.
Mindennek előzménye, hogy március 2-án 6 óra 40 perckor telefonon érkezett lakossági bejelentés a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába, miszerint egy német állampolgárságú férfi Berekfürdő Tatárülés nevű településrészében lévő tanyán holtan találta élettársa német állampolgárságú fiát.
Ismereteink szerint a tízesztendős kisfiú holttestére egy vályogból és fából tákolt tyúkólban találtak rá. A gyanú szerint a 34 éves anya megfojtotta a fiát, holttestét a melléképületbe vitte, majd maga is öngyilkosságot kísérelt meg. A beszerzett adatok alapján a vármegyei nyomozók még március 2-án őrizetbe vették a gyermek német édesanyját.
Egyre több a bűnjel a berekfürdői gyerekgyilkosság ügyében
– A nyomozóhatóság vizsgálata során felmerült, hogy a gyilkosságot megelőzően a tízesztendős gyermek gondozása, ruháztatása, orvosi ellátása, taníttatása és nevelése nem volt megfelelő. A gyanúsítást ezért kiterjesztették, és most már a minősített emberölésen túl kiskorú veszélyeztetésének bűntettével is vélhetően terhelik a német anyát – mondta el hírportálunk érdeklődésére dr. Lánczi Rajmund, csoportvezető-ügyész, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.
