Egyre brutálisabb az ügy, újabb borzalmak derültek ki a gyerekgyilkos anyáról – videóval

Ez év március 5-én fél tizenkettő előtt néhány perccel állt meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet szállítójárműve a Szolnoki Törvényszék épülete előtt. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáról érkező furgonból az őt szállító rendőrök kísérték az épületbe az őrizetbe vett német állampolgárságú édesanyát, a berekfürdői gyerekgyilkosság elsődleges gyanúsítottját, aki a megalapozott gyanú szerint a Tatárülés nevű tanyán megölte a tízesztendős kisfiát.

Berekfürdői gyerekgyilkosság: már nem „csupán” minősített emberöléssel, hanem kiskorú veszélyeztetésével is gyanúsítják a 34 éves német anyát

Fotó: Mészáros János

Mindennek előzménye, hogy március 2-án 6 óra 40 perckor telefonon érkezett lakossági bejelentés a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába, miszerint egy német állampolgárságú férfi Berekfürdő Tatárülés nevű településrészében lévő tanyán holtan találta élettársa német állampolgárságú fiát.

Ebben a vályogból és fából tákolt épületben találtak rá a kisfiú holtestére

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Ismereteink szerint a tízesztendős kisfiú holttestére egy vályogból és fából tákolt tyúkólban találtak rá. A gyanú szerint a 34 éves anya megfojtotta a fiát, holttestét a melléképületbe vitte, majd maga is öngyilkosságot kísérelt meg. A beszerzett adatok alapján a vármegyei nyomozók még március 2-án őrizetbe vették a gyermek német édesanyját.

Egyre több a bűnjel a berekfürdői gyerekgyilkosság ügyében

– A nyomozóhatóság vizsgálata során felmerült, hogy a gyilkosságot megelőzően a tízesztendős gyermek gondozása, ruháztatása, orvosi ellátása, taníttatása és nevelése nem volt megfelelő. A gyanúsítást ezért kiterjesztették, és most már a minősített emberölésen túl kiskorú veszélyeztetésének bűntettével is vélhetően terhelik a német anyát – mondta el hírportálunk érdeklődésére dr. Lánczi Rajmund, csoportvezető-ügyész, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.