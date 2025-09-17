Még a saját anyját sem kímélte, egy piaci betörés buktatta le

Cegléd hivatalos oldala arról adott tájékoztatást, hogy szeptember 9-én a helyi rendőrök elfogtak egy társaságot, amely a gyanú szerint betört a Kossuth téren lévő egyik piaci pavilonba. Kiderült, a fő gyanúsítotthoz összesen hat bűncselekmény köthető.

A betörő társaságot előállították a ceglédi rendőrök

Betörő társaság Cegléden: egy helyi piaci pavilonba törtek be az elkövetők

Szeptember 9-én, hajnalban kerültek rendőrkézre az elkövetők, akik a gyanú szerint a Kossuth téren lévő egyik piaci pavilonba hatoltak be úgy, hogy annak ablakát felfeszítették. A helyszínről nagyjából 25 kilogramm húst, tejterméket, üdítőket és készpénzt tulajdonítottak el. A rongálással okozott kár pedig meghaladja a 100 ezer forintot.

A társaság egyik tagja ellen több bűncselekmény miatt is eljárás indult

A fő gyanúsítottat összesen hat bűncselekmény elkövetésével hozták összefüggésbe. A piaci betörés mellett édesanyja elektromos járműveit és mobiltelefonját is ellopta, továbbá jármű önkényes elvételével, valamint kerékpár, készpénz és okmányok eltulajdonításával is gyanúsítják.