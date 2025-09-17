1 órája
Még a saját anyját sem kímélte, egy piaci betörés buktatta le
Hajnalban csaptak le a rendőrök egy társaságra, amelynek tagjai piaci pavilonból vittek el élelmiszert és pénzt. A betörő banda egyik tagjáról kiderült, hogy több bűncselekmény is van a rovásán.
Cegléd hivatalos oldala arról adott tájékoztatást, hogy szeptember 9-én a helyi rendőrök elfogtak egy társaságot, amely a gyanú szerint betört a Kossuth téren lévő egyik piaci pavilonba. Kiderült, a fő gyanúsítotthoz összesen hat bűncselekmény köthető.
Betörő társaság Cegléden: egy helyi piaci pavilonba törtek be az elkövetők
Szeptember 9-én, hajnalban kerültek rendőrkézre az elkövetők, akik a gyanú szerint a Kossuth téren lévő egyik piaci pavilonba hatoltak be úgy, hogy annak ablakát felfeszítették. A helyszínről nagyjából 25 kilogramm húst, tejterméket, üdítőket és készpénzt tulajdonítottak el. A rongálással okozott kár pedig meghaladja a 100 ezer forintot.
A társaság egyik tagja ellen több bűncselekmény miatt is eljárás indult
A fő gyanúsítottat összesen hat bűncselekmény elkövetésével hozták összefüggésbe. A piaci betörés mellett édesanyja elektromos járműveit és mobiltelefonját is ellopta, továbbá jármű önkényes elvételével, valamint kerékpár, készpénz és okmányok eltulajdonításával is gyanúsítják.
A hatóságok lopás és más bűncselekmények miatt folytatnak eljárást. A feltételezett elkövető letartóztatását a bíróság elrendelte, amely jelenleg is hatályban van.
Finom falatok, jókedv és egy nemes cél – újra bringásokkal népesült be a Kossuth tér
Kétszer gondolja át, hol áll meg, tetemes bírság járhat már néhány percért is