Rendőrkézen a banda

1 órája

Még a saját anyját sem kímélte, egy piaci betörés buktatta le

Címkék#kár#bűncselekmény#rendőr

Hajnalban csaptak le a rendőrök egy társaságra, amelynek tagjai piaci pavilonból vittek el élelmiszert és pénzt. A betörő banda egyik tagjáról kiderült, hogy több bűncselekmény is van a rovásán.

Nyitrai Fanni

Cegléd hivatalos oldala arról adott tájékoztatást, hogy szeptember 9-én a helyi rendőrök elfogtak egy társaságot, amely a gyanú szerint betört a Kossuth téren lévő egyik piaci pavilonba. Kiderült, a fő gyanúsítotthoz összesen hat bűncselekmény köthető. 

ceglédi betörő társaság rendőrkézen
A betörő társaságot előállították a ceglédi rendőrök
Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Betörő társaság Cegléden: egy helyi piaci pavilonba törtek be az elkövetők

Szeptember 9-én, hajnalban kerültek rendőrkézre az elkövetők, akik a gyanú szerint a Kossuth téren lévő egyik piaci pavilonba hatoltak be úgy, hogy annak ablakát felfeszítették. A helyszínről nagyjából 25 kilogramm húst, tejterméket, üdítőket és készpénzt tulajdonítottak el. A rongálással okozott kár pedig meghaladja a 100 ezer forintot.

A társaság egyik tagja ellen több bűncselekmény miatt is eljárás indult

A fő gyanúsítottat összesen hat bűncselekmény elkövetésével hozták összefüggésbe. A piaci betörés mellett édesanyja elektromos járműveit és mobiltelefonját is ellopta, továbbá jármű önkényes elvételével, valamint kerékpár, készpénz és okmányok eltulajdonításával is gyanúsítják.

A hatóságok lopás és más bűncselekmények miatt folytatnak eljárást. A feltételezett elkövető letartóztatását a bíróság elrendelte, amely jelenleg is hatályban van.

 

