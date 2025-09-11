Boldogan rótta a métereket a lopott bringával, a napot mégis a fogdában zárta a karcagi férfi

Egy karcagi ház udvarára ment be egy ismeretlen tettes szeptember 10-én délelőtt, majd onnan kitolt egy kerékpárt. Amikor a sértett észlelte a bringa hiányát, azonnal bejelentést tett a rendőrkapitányságon.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az egyenruhások adatot gyűjtöttek és rövid időn belül elfogták a Pacsirta utcában a lopott biciklivel kerekező gyanúsítottat. Előállították és lopás vétség miatt kihallgatták. Megállapítást nyert, hogy a 31 éves helyi lakost szabálysértési elzárás végrehajtása miatt körözték, ezért a nap vége a fogdában zárult számára. A kerékpárt a tulajdonosnak visszaadták.