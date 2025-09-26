Több mint százan pattantak bringára és világították be Szolnok utcáit – galériával

Bár már eltelt egy hét is, sokan még mindig arról az eseményről beszélnek, mely fénnyel töltötte meg Szolnok utcáit. Szeptember 19-én tartotta meg ugyanis a Szolnoki Rendőrkapitányság nagyszabású rendezvényét, melynek a biztonság és a közösség állt a középpontjában.

Száz bringás fénnyel töltötte meg a szolnoki utcákat

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A szervezésben a bűnmegelőzési munkatársak, vármegyei társszervek és egyéb közreműködők is részt vettek. Az eseményen a résztvevők hasznos tanácsokat kaphattak többek között az áldozattá válás elkerüléséről, a drogok veszélyeiről, illetve a fiatalok a biztonságos szórakozásról. A színes programok közül kétségkívül a kivilágított kerékpáros felvonulás aratta a legnagyobb sikert, melyre több mint 100 biciklis látogatott ki, de a Stranger Flock zenekar koncertje is vastapsot kapott fellépésük végén. A rendőrök a legjobban kivilágított bringákkal érkezőket ajándékcsomaggal jutalmazták.

A szervezők hálásan vették, hogy ilyen sokan részt vettek az eseményükön, így a nagy érdeklődésre való tekintettel tervezik, hogy a jövőben is szerveznek majd hasonló közösségépítő programokat.