szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Biztonság Éjszakája

2 órája

Több mint százan pattantak bringára és világították be Szolnok utcáit – galériával

Címkék#prevenció#program#esemény#Szolnoki Rendőrkapitányság#rendőrség

Közösségépítés és biztonság. Ez volt a mottója a szolnoki rendezvénynek, melyre rengeteg érdeklődő látogatott ki, megtöltve a Tiszai hajósok terét.

Dobos Zsófia Tünde

Bár már eltelt egy hét is, sokan még mindig arról az eseményről beszélnek, mely fénnyel töltötte meg Szolnok utcáit. Szeptember 19-én tartotta meg ugyanis a Szolnoki Rendőrkapitányság nagyszabású rendezvényét, melynek a biztonság és a közösség állt a középpontjában. 

Száz bringás fénnyel töltötte meg a szolnoki utcákat
Forrás:  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A szervezésben a bűnmegelőzési munkatársak, vármegyei társszervek és egyéb közreműködők is részt vettek. Az eseményen a résztvevők hasznos tanácsokat kaphattak többek között az áldozattá válás elkerüléséről, a drogok veszélyeiről, illetve a fiatalok a biztonságos szórakozásról. A színes programok közül kétségkívül a kivilágított kerékpáros felvonulás aratta a legnagyobb sikert, melyre több mint 100 biciklis látogatott ki, de a Stranger Flock zenekar koncertje is vastapsot kapott fellépésük végén. A rendőrök a legjobban kivilágított bringákkal érkezőket ajándékcsomaggal jutalmazták.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A szervezők hálásan vették, hogy ilyen sokan részt vettek az eseményükön, így a nagy érdeklődésre való tekintettel tervezik, hogy a jövőben is szerveznek majd hasonló közösségépítő programokat.

Biztonság Éjszakája Szolnokon

Fotók: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu