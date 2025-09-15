szeptember 15., hétfő

A rendőrség figyelmeztet

57 perce

Bódult sofőr okozott balesetet Szászbereknél

Címkék#reakcióidő#KRESZ#rendőrség#veszély

Egy bódult sofőr frontális balesetet okozott Szászberek és Jászladány között – a rendőrség ismét figyelmeztet: alkohol vagy drog hatása alatt soha ne üljön volán mögé.

Szoljon.hu

Egy szolnoki férfi bódult állapotban okozott balesetet Szászberek és Jászladány között, szerencsére csak könnyű sérülés történt. A rendőrség ismételten figyelmeztet: alkohol vagy kábítószer hatása alatt tilos vezetni, hiszen az minden közlekedő életét veszélybe sodorja.

Forrás:  Police.hu

A sofőr szeptember 14-én délután tért át a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy másik autóval. A férfi nem használta a biztonsági övet, a gyorsteszt pedig kábítószer-fogyasztást mutatott ki nála. Járművezetés bódult állapotban vétség miatt kell felelnie.

A rendőrség hangsúlyozza: az ittas vagy bódult járművezetés tragédiához vezethet. A szeszes italok és a kábítószerek már kis mennyiségben is lassítják a reakcióidőt, tompítják a reflexeket, így alkalmatlanná teszik a sofőrt a biztonságos vezetésre. A közlekedés biztonsága mindenki közös felelőssége – mindig tartsa be a KRESZ szabályait!

 

